Сошедший с рельсов трамвай парализовал движение в Петербурге В Петербурге трамвай сошел с рельсов из-за столкновения с грузовиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столкновение трамвая с грузовиком произошло на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, в результате аварии состав сошел с рельсов. Движение транспорта на перекрестке было приостановлено в обе стороны.

При столкновении грузовик протащил трамвай за собой, сильно повредив его кабину. На место происшествия прибыли оперативные службы города. По словам очевидцев, при ударе никто не пострадал.

В результате аварии трассы трамвайных маршрутов № 24 и № 27 были изменены. Позднее в комитете по транспорту Санкт‑Петербурга сообщили, что движение составов восстановили по действующим трассам.

Ранее комитет по транспорту Петербурга сообщил о смерти местной жительницы, получившей тяжелые травмы при наезде умного трамвая «Довлатов» около метро «Приморская». Врачи сделали все возможное для спасения женщины, однако она скончалась в больнице через несколько дней.

До этого в Щелковском районе Москвы произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Водитель транспортного средства совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии пострадали по меньшей мере 10 человек.