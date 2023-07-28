Соседские пчелы до смерти закусали собаку в Новосибирской области Жители села в Новосибирской области пожаловались на соседских пчел, до смерти закусавших собаку

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В селе Сидоровка Колыванского района Новосибирской области местные жители жалуются на соседа-пенсионера, который начал разводить пчел. Насекомые уже успели напасть на нескольких человек, искусали детей и до смерти закусали собаку. Одна из местных рассказала «КП — Новосибирск», что стая пчел напала на ее питомцев, а также покусала ее вместе с сестрой и дочь. По словам пострадавшей, укусы «горели и болели несколько дней», а собаки находились в шоковом состоянии.

Псам досталось жутко: они были в настолько шоковом состоянии, что лежали и не шевелились. К вечеру они оправились, но самый маленький не выдержал — умер. Второй еще жив. На следующий день пчелы вылетали еще раз, покусали мою соседку, ее сына и собаку, — поделилась женщина.

По словам пострадавшей, сосед не хочет идти на контакт, а детям предложил надевать маски, чтобы защититься от его насекомых. Женщина отмечает, что пропалывать грядки приходится в толстых пуховиках в жару, чтобы избежать пчелиных укусов. Насекомых пенсионер до этого не держал. Местные утверждают, что мужчина даже не умеет с ними обращаться.

В администрации ответных мер на жалобы жителей не предприняли, говорят соседи пчеловода. В беседе с изданием в муниципалитете уточнили, что пенсионер привез пчел только неделю назад. По словам самого мужчины, как передали в администрации, пчелы вылетели из-за упавшей с улья крышки. Пострадавшие жители села тем временем начали обращаться в полицию. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В районе села Ахмерово в Башкирии ранее пчелы напали на двух несовершеннолетних братьев. Врачи извлекли 465 пчелиных жал. По информации сотрудников медучреждения, насекомые были домашними. Хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru отметил, что детям удалось выжить после нападения благодаря имеющемуся у них иммунитету.