Соседний с взорвавшимся на Сахалине подъезд дома может обрушиться

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

В поселке Тымовский Сахалинской области соседний подъезд жилого дома, где произошел взрыв газа, может обрушиться, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада. В настоящее время он заблокирован.

Второй подъезд мы заблокировали из-за опасности его обрушения, — пояснил Звада.

По его словам, завтра, 20 ноября, на место происшествия прибудет техническая комиссия, которая обследует дом и даст заключение по всему зданию и каждому подъезду в частности. После этого власти намерены принимать решение о дальнейшем заселении людей в те части дома, которые не пострадали, но находятся близко к обрушившемуся участку.

ЧП в пятиэтажке в Тымовском произошел ранее днем. По информации экстренных служб, в жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего был обрушен целый подъезд. В результате инцидента погибли девять человек, из которых четверо — дети.

После трагедии возбуждено два уголовных дела, они переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Глава региона Валерий Лимаренко выразил соболезнования близким погибших, а также пообещал оказать им помощь. Кроме того, он предложил выделить материальную поддержку пострадавших, а также обеспечить их новым жильем. В Тымовском районе Сахалина объявлен траур.