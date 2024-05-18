Соседка убитой екатеринбурженки рассказала подробности о ее личной жизни Соседка убитой екатеринбурженки заявила, что жертва знала о судимости экс-мужа

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Погибшая в результате ножевых ранений екатеринбурженка знала, что завязала романтические отношения с судимым мужчиной, рассказала NEWS.ru соседка жертвы. По ее словам, убитая сознательно решила родить ребенка от такого возлюбленного.

Аня рассказывала мне, когда была беременна еще, что знала, от кого будет рожать, знала, что у него уже была судимость и что он старше ее. Про то, как она жила, про их взаимоотношения я ничего не знала. Живу я рядом с банком, где она работала. В трех минутах ходьбы. Видела ее еще совсем недавно, когда заходила снять деньги в банкомате. И знала, что с отцом дочки она рассталась несколько лет назад, когда точно по времени — не знаю. Но они уже давно были не в отношениях, — сообщила собеседница.

Она добавила, что у погибшей есть мама и старший брат. Женщина уточнила, что жила в одном доме с жертвой с самого рождения, но близко ее семью не знает.

Ранее стало известно, что убитую на глазах прохожих 30-летнюю девушку звали Анна К. В расправе подозревают ее бывшего супруга, который, предположительно, сильно ревновал экс-жену. Девушка работала в Сбербанке и воспитывала девятилетнюю дочь.

Подруга погибшей отметила, что Анна в момент убийства состояла в отношениях с другим мужчиной. Однако бывший супруг не хотел отпускать ее.