Соседка рассказала об избивающих и грабящих людей подростках в Башкирии Соседка: грабившие людей в Башкирии подростки состоят на учете в ПДН

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два мальчика, избившие и ограбившие несколько человек в башкирском Благовещенске, состоят на учете в ПДН, рассказала NEWS.ru соседка. Собеседница издания отметила, что их мать ограничена в правах, отбывала наказание за разбой и продажу запрещенных веществ. Женщина отметила, что на детей постоянно поступают жалобы из школы за пропуски занятий.

Они два брата. Оба несовершеннолетние. Состоят на учете в ПДН. Их мать ограничена в правах на мальчиков. Их мать также ранее отбывала наказание за разбой, а второй раз — за продажу запрещенных веществ. В школе жалобы постоянные, они туда просто не ходят, — пояснила соседка.

Как уточнила собеседница издания, ходят слухи, что подростки нападали и на других жителей. По словам женщины, у детей разные отцы. При этом соседка подчеркнула, что к матери школьников постоянно приходят новые мужчины.

К матери постоянно приходят новые люди. Два года они находились в детском доме, пока мать не восстановилась в правах. Из квартиры постоянно неприятный запах, грязь, не убрано ничего. Ощущение, что мама только пьет, и все. Не удивлюсь, если дети ей помогают в этом, — заключила женщина.

В Бурятии группа подростков ранее жестоко избила сверстницу за то, что та якобы распускала сплетни. Участники расправы наносили удары ногами и бросали свою жертву на землю, но та каждый раз продолжала вставать. Вернувшись домой, девушка рассказала обо всем матери, но женщина не стала обращаться в полицию.