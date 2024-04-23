Соседка рассказала о семье из Бурятии, в которой погибли трое детей Погибшие в Бурятии при пожаре дети проживали в ужасных условиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья из бурятского села Тресково, где трое детей погибли при пожаре, была неблагополучной и состояла на учете в органах опеки, рассказала NEWS.ru местная жительница. По ее словам, родители не занимались воспитанием детей, а в их доме царила антисанитария.

Это неблагополучная семья, они даже стояли на учете в органах опеки. Детки всегда в грязной одежде ходили, никто ими особо не занимался. Дома тоже никогда убрано не было, жили они в ужасных условиях. Мать пьющая и очень давно, не работает нигде. Они полагались в основном на пособия. Почему за них опека до этого вплотную не взялась, не понимаю, но видно, к чему это привело, — рассказала жительница Тресково.

Во вторник утром, 23 апреля, загорелся деревянный жилой дом в селе Тресково. Пресс-служба МЧС сообщила, что в задымленном помещении пожарные обнаружили тела детей в возрасте одного, двух и четырех лет. Они пытались спрятаться от дыма.

26-летняя мать погибших была в состоянии алкогольного опьянения и спала, но ее успел спасти сосед. Отец детей был на работе, а 10-летний брат — в школе. Пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения с огнем. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Чтобы уточнить причину возгорания, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.