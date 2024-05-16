Соседка раскрыла подробности об избившей сверстницу в Кемерово школьнице Избившая в Кемерово сверстницу девочка состоит на учете в ПДН

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Девочка-подросток из Кемерово, которая избивает сверстниц и снимает свои действия на видел, состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, сообщила NEWS.ru ее соседка. Собеседница назвала школьницу жестокой, отметив, что она держит в страхе всех учеников. По словам женщины, отец девочки дважды судим.

Это очень жестокая девочка. У нее уже имеется запись в ПДН, она стоит на учете. Девушка держит в страхе всю школу. Ее родной отец дважды судим, сейчас она проживает с мамой и отчимом. Уважения к родителям там никакого нет, воспитания тоже. Безумно жестокая, каждый день ругается с учителями в школе. Это уже не первый случай с издевательствами над другими, - рассказала она.

На ситуацию ранее обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она рассказала, что в Кемерово девочки-подростки избили сверстницу и обсыпали ее мукой в туалете ресторана быстрого питания. Общественница пообещала обратиться с заявлением в правоохранительные органы,

NGS42 со ссылкой на областную прокуратуру сообщило, что ведомство уже начало проверку по факту публикации в Сети видео с издевательствами над школьницей. Судя по кадрам, бившая школьницу девочка была недовольна тем, что пострадавшая распускала о ней слухи. Сейчас Telegram-канал, где подростки опубликовали видео избиения, закрыт.