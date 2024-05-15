Соседка раскрыла подробности о родителях, тушивших сигареты об ребенка Соседка назвала алкоголиками супругов, тушивших сигареты об ребенка в Волгограде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Супруги из Волгограда, которых подозревают в истязании пятилетнего ребенка, имеют алкогольную зависимость, рассказала NEWS.ru их соседка. По ее словам, в их квартире регулярно проходили гуляния и вечеринки с распитием спиртного. Собеседница выразила недоумение в связи с тем, что мальчик остался с отцом, а не матерью.

Обычная семья алкашей. Не знаю, почему малыш остался с жить с папой, который нашел себе алкоголичку и спивается вместе с ней. В этой квартире через день какие-то гуляния и вечеринки происходят, с распитием алкоголя, — поделилась она.

Соседка предположила, что ребенок был нужен супругам исключительно ради пособий. Она выразила уверенность, что они не любили мальчика, отметив, что регулярно слышала доносящийся из их квартиры детский плач и ругань.

Мы с соседями неоднократно обращались и в правоохранительные органы, и в опеку. Наконец-то у них изъяли ребенка, — рассказала собеседница NEWS.ru.

О задержании отца и мачехи ребенка стало известно 14 мая. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что возбудили против них уголовное дело об истязании. По версии ведомства, они регулярно избивали ребенка и прижигали его окурками от сигарет. На теле малыша обнаружены множественные синяки, ссадины, раны от ожогов.

Ранее стало известно, что мать оставила трехлетнюю дочь в тележке для продуктов в краснодарском супермаркете. Она объяснила полицейским, что поступила так из-за тяжелой жизненной ситуации. До этого женщина с ребенком поругалась с матерью, у которой жила в Сургуте, и ушла с дочкой из дома. В пояснениях женщина сказала, что у нее закончились деньги.