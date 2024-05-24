Соседка прокомментировала смерть разбившегося глухого мужчины в Подмосковье В Ивантеевке глухой мужчина не допрыгнул до своего балкона и сорвался с высоты

В Ивантеевке глухонемой мужчина умер, пытаясь попасть домой к своей невесте, пишет «360». Соседка погибшего рассказала в беседе с изданием, что мужчина не смог допрыгнуть до своего балкона.

Все произошло около 23:00. Я уже собиралась ложиться спать, как услышала глухой хлопок. Решила пойти посмотреть, а внутри уже было такое неприятное чувство. Увидела, что это человек, но кто, сначала не поняла, — поделилась соседка.

Жительница Ивантеевки объяснила, что, скорее всего, мужчина хотел попасть домой через балкон, для этого он вылез через подъездное окно. Он рассчитывал допрыгнуть до своего балкона, однако не дотянулся и сорвался в девятого этажа. Кроме того, стало известно, что его сожительница не заметила возвращения своего жениха, так как каждый вечер пьет таблетку снотворного и засыпает.

По словам женщины, сожительница погибшего мужчины — тоже инвалид по слуху. Пара прожила вместе три года и уже планировала расписаться. Мужчина сильно любил свою невесту и был очень хорошим человеком. Соседка отметила, что погибший не мог сам себя убить, поскольку он был всегда улыбающимся человеком.

Ранее стало известно, что мужчина не смог попасть в дом, вернувшись с прогулки. Вечером 21 мая он не смог открыть своими ключами дверь, так как она была заперта изнутри. Женщина, очевидно, не услышала ни стуков, ни звонков.