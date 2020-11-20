Соседка описала возможного похитителя мальчика под Владимиром

https://static.news.ru/photo/37efd57e-2b35-11eb-ba41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка, которая жила по соседству с предполагаемым похитителем семилетнего мальчика, рассказала о характере мужчины.

По её словам, он строил дом и особо ни с кем не общался.

Я его даже не видела. <...> Вроде молодой парень, приехал в деревню жить один. Никто к нему вроде как не ходил.<...> Один раз видела, как он проезжал на машине туда-обратно, — рассказала она «360».

Как отметила девушка, соседи считали, что мужчина приехал в деревню Макариха прописаться и жить.

В свою очередь староста деревни сообщила, что осенью к соседскому мальчику подъезжал чёрный автомобиль. Водитель предложил подвезти его, однако ребёнок испугался и убежал. Взрослые обратились к следователям, связав его историю с исчезновением семилетнего Савелия. Но когда сотрудники опросили ребёнка, решили, что он всё придумал, и не придали инциденту значения. В связи с этим руководство деревни не стало проверять дома.

Женщина добавила, что её супруг ежедневно обходил деревню. В доме, где удерживали похищенного, даже не горел свет. Складывалось впечатление, что в нём никто не живёт.

Семилетний Савелий Роговцев пропал 28 сентября. Возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в посёлке Горки Камешковского района, но дойти до дома не успел. Неизвестный схватил мальчика, затолкал в машину и увёз в неизвестном направлении. В поисках участвовали полицейские, военные и волонтёры, но на тот момент они оказались безрезультатными.

19 ноября первоклассник был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе.

Как писал NEWS.ru, первоклассник больше полутора месяцев провёл в подвале похитителя. Видео освобождения мальчика из плена обнародовал Следственный комитет. На опубликованных кадрах мужчина рассказывает, что школьник находился в подвале, где играл в ноутбук.