Соседи скопинского маньяка рассказали о его планах переехать в Москву

https://static.news.ru/photo/e4d8e728-80ec-11eb-a4b8-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Соседи так называемого скопинского маньяка — Виктора Мохова — собираются обратиться в местную администрацию с просьбой переселить его, заявила журналистам одна из жительниц города Скопин (Рязанская область).

По словам гражданки, родители боятся оставлять детей без присмотра и запрещают им гулять в районе, где находится дом бывшего заключённого.

Моей дочери 16 лет. Меня пугает, что она будет ходить по одним улицам с этим человеком. Знаю, что родители предупредили своих детей, если пересекутся случайно с Моховым, чтобы не заговаривали с ним, — рассказала жительница Скопина журналистам НТВ.

Она добавила, что по слухам, Мохов хочет переехать в Рязань или в Москву. Освобождённый из колонии фигурант накануне рассказал, как похитил девушек и запер в бункере на четыре года, а потом «переживал за них, понимая, что им больно». При этом он опроверг слова своих жертв о том, что увёз их в Скопин в бессознательном состоянии. Мохов сообщил, как в 2000 году встретил девушек, когда ехал из Рязани вместе с другом. В тот день они решили подвезти их.

Мохова посадили после того, как выяснилось, что он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной в 2000 году подвезти их на своём автомобиле. Девочки согласились, но вместо дома их отвезли за город, где держали взаперти 1296 дней в качестве секс-рабынь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скопинский маньяк Виктор Мохов заявил, что после выхода из тюрьмы хочет встретиться со своими жертвами. Помимо этого, мужчина сказал, что намерен жениться и уже нашёл себе возможную избранницу. Планами на дальнейшую свободную жизнь бывший заключённый поделился после того, как его доставили в дом, где до заключения он удерживал своих двух жертв.