Соседи рассказали об убившей своих детей «из-за бесов» женщине и ее супруге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соседи жительницы Екатеринбурга, убившей троих детей из-за «вселившихся в нее бесов», в беседе с «КП-Екатеринбург» рассказали, что из квартиры, где проживала неблагополучная семья, часто доносились громкие звуки. Жильцы дома, в котором произошло убийство, также отметили, что семья живет в Екатеринбурге всего несколько лет, они переехали туда из Калуги. По предварительной информации, детям было пять месяцев, 10 лет и 15 лет.

Собеседники пояснили, что глава семьи ранее работал силовиком, сейчас он в отставке, а мать убитых детей — в одном из госучреждений. По словам соседей, 24 декабря, за два дня до убийства, в квартире громко играло караоке. Они добавили, что перед расправой над детьми соседи слышали, как несовершеннолетние громко кричали и просили мать о пощаде.

У них громко играло караоке. Моя соседка живет над ними. Ходила к ним разбиралась. Просила вести себя потише, — цитирует издание слова одного из жильцов дома.

Другой собеседник издания поведал о странностях в поведении семьи. По его словам, в минувшие выходные из квартиры россиянки слышалась громкая молитва, которую читали взрослые и дети.

Источник РИА Новости сообщил, что подозреваемой в убийстве детей проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Он не смог подтвердить, что женщина действительно является матерью убитых детей. Полиция сейчас занята поиском супруга подозреваемой.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК (убийство двух и более малолетних). Ход расследования проконтролирует областная прокуратура.

Ранее полиция американского Финикса обнаружила в квартире тела двух детей после того, как их мать пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие ее убить сына и дочь. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили там тела девятилетней девочки и семилетнего мальчика.