Соседи рассказали о странном поведении жившей с мертвыми детьми россиянки KP.RU: жившая с мертвыми детьми женщина выпивала и выбрасывала мусор в коридор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители города Великие Луки, знавшие женщину, которая три месяца жила с мертвыми детьми, рассказали о ее странном поведении. По их словам, которые передает KP.RU, женщина не заботилась о чистоте, нередко выбрасывая мусор прямо в коридор.

Как пишет издание, женщина проживала с сожителем в квартире на пятом этаже. Соседи сообщили, что она часто выпивала, но в сильном алкогольном опьянении ее никто не видел. Некоторые также видели, как она выбрасывала мусор в коридор. Предположительно, таким образом женщина пыталась перебить запах разлагающихся тел.

По данным KP.RU, никто из соседей не подозревал, что в квартире могут находиться мертвые дети. Резкий запах жители почувствовали, только когда приехала скорая помощь.

Бабушка погибших детей ранее рассказала, что нашла скелеты внуков под одеялами. Тела двоих детей, одному из которых было всего четыре, а второму не более и года, находились на двухъярусной кровати в квартире, где проживала их мать. Труп третьего ребенка — восьмилетнюю девочку — обнаружили в частном доме. По подозрению в убийстве детей задержана их мать. По ее словам, дети необъяснимым образом скончались еще в августе. В живых осталась пятилетняя девочка, которую передали органам опеки, и 12-летний мальчик. Он в последнее время жил с бабушкой.