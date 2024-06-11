Соседи раскрыли страшные подробности убийства женщины под Ростовом Источник NEWS.ru: убивший сожительницу под Ростовом прицепил ее к машине тросом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве сожительницы в поселке Реконструктор в Ростовской области привязал ее тросом к машине, рассказала NEWS.ru местная жительница. По словам соседки, в это время женщина была еще жива. Затем, как отметила собеседница издания, пострадавшую сбросили в овраг, где она скончалась.

По поселку он ее не катал, а прицепил к машине тросом, еще живую, она очень кричала, еще жива была. Он довез ее до лесополосы и сбросил в овраг, там она и умерла. Насчет кувалды не знаю, если честно. Мы живем относительно недалеко. Сосед вышел ночью покурить, услышал крики и вызвал полицию. Происходило все глубокой ночью, — поделилась подробностями соседка.

По ее словам, раньше никаких слухов о том, что женщину избивают дома, не было. При этом собеседница издания отметила, что она редко появлялась на людях. Как уточнила соседка, подозреваемый на вид казался нормальным мужчиной.

Другой житель поселка в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что сосед, ставший свидетелем убийства, пытался догнать подозреваемого на своей машине, но не смог из-за высокой скорости. По его словам, обвиняемый свернул в сторону трассы и уехал к карьерам, где выкинул тело погибшей в овраг.

Один местный житель увидел все происходящее, что он ее привязал к машине и тащит по земле, и попытался на своей машине догнать. Но не сумел, скорость была очень высокая. Было это около часу ночи, — подчеркнул мужчина.

Тело женщины, убитой в поселке, обнаружили в лесополосе 10 июня. Установлено, что сожитель избил ее, привязал к бамперу автомобиля, протащил до лесополосы по асфальту, а затем добил кувалдой. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.