Соревнования по вольной борьбе в Петербурге переросли в драку на ножах Двое мужчин накинулись с ножом на охранников спорткомплекса в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, накинувшихся с ножом на охранников спортивного комплекса, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным РЕН ТВ, там проходили Всероссийские соревнования по вольной борьбе. Сотрудники охраны отказались пропускать на турнир двух родственников спортсменов.

9 декабря 2023 года в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о том, что в спорткомплексе, расположенном в доме 47-А по улице Коммуны во время проведения соревнований произошел конфликт между двумя посетителями и охранниками. В результате инцидента двоих охранников госпитализировали с ножевыми ранениями, — говорится в сообщении.

Организатор турнира Елена Родионова уточнила, что конфликт произошел за территорией зала. Соревнования после приезда полиции и задержания подозреваемых продолжились. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что гости Санкт-Петербурга из Калмыкии, Ставрополья, КЧР, Ростовской и Липецкой областей устроили драку на ножах на улице Восстания. Конфликт спровоцировал торговый вопрос. Одни приезжие что-то продавали, а другие не захотели за это платить.