Соловьев рассказал, какая должность ждет мэра Краснодара Соловьев: мэра Краснодара Алексеенко ждет должность председателя Совета министров Харьковской области

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Владимир Соловьёв

Должность председателя Совета министров администрации Харьковской области может занять мэр Краснодара Андрей Алексеенко, сообщает telegram-канал «Соловьев Live» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Подчеркивается, что политик имеет большой послужной список и отличается жесткостью и дисциплинированностью.

Председателем Совета министров Администрации Харьковской области станет Андрей Алексеенко. <...> Новое назначение выглядит крайне логичным с учетом бойцовским качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко, — говорится в публикации.

Уточняется, что свой трудовой путь Алексеенко начал простым инженером по техническому надзору на заводе. Успел поработать в администрации Краснодара, заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности руководителя Ейского района, а затем стал первым вице-губернатором Краснодарского края, курировал строительную сферу.

Накануне стало известно, что Промсвязьбанк (ПСБ) приступил к обслуживанию населения и бизнеса в Харьковской области, открыв свой первый офис в городе Купянске. В финансовой организации отметили, что планируют развивать сеть отделений на территории региона и поэтапно увеличивать набор доступных населению и предпринимателям продуктов и услуг.