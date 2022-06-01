Соловьев предложил Кадырову «поучить разуму» губернатора Куйвашева

Владимир Соловьёв / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьев предложил отправить главу Чечни Рамзана Кадырова в Свердловскую область, чтобы он «обучил» губернатора Евгения Куйвашева. Об этом журналист заявил в утреннем эфире шоу «Соловьев.LIVE» после того, как глава региона вступился за директора лицея, ученики которого, по утверждению телеведущего, исполняли ЛГБТ-танец.

Может, действительно, надо Рамзана Ахматовича [Кадырова] отправить [в Свердловскую область], чтобы уму-разуму поучил Куйвашева? — сообщил Соловьев.

Ранее стало известно, что министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов прeдложил уволить директора екатеринбургского лицея № 12 Любовь Кулеву из-за скандала с ЛГБТ-танцем.

Куйвашев заявил, что директор екатеринбургского лицея не будет наказана или уволена. По его словам, танец был шуткой, которая не может перечеркнуть заслуги педагога. Он добавил, что родители старшеклассников не увидели в пародийном танце ничего ужасного, они поддержали директора, шутки, даже неудачные, в России не запрещены.