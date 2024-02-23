Солнечный столб запечатлели на видео в российском регионе В Тольятти сняли на видео солнечный столб

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Жительница Тольятти сняла необычное свечение в небе, кадры опубликованы в Telegram-канале RT. В Сети предположили, что это фрагмент солнечного гало.

На кадрах видно, что очевидцы за рулем стоят в пробке. В то же время они наблюдают природное явление.

В канун Рождества москвичи могли наблюдать в небе «три солнца», такой оптический эффект носит название солнечное гало. Редкое природное явление возникает в результате преломления солнечных лучей в кристаллах льда. Специалист Центра погоды «Фобос» объяснил, что гало случается зимой при погодных условиях, подобных тем, которые наступили в Москве.

Ранее Атомфлот опубликовал кадры северного сияния над островом Белый в Карском море. Природное явление было замечено во время проводки теплохода «Сабетта» атомным ледоколом «Вайгач». На опубликованных снимках видно темное небо с переливающимся зеленым оттенком.

В ноябре жителей Новосибирска встревожили серо-желтые пятна на реке Иня, новосибирцы приняли их за выбросы опасных отходов. Выяснилось, что это было редкое природное явление под названием снежура.