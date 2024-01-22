«Солнцепеки» выжгли опорные пункты ВСУ Экипажи «Солнцепеков» ЗВО уничтожили на Купянском направлении опорные пункты ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» 1-й гвардейской танковой армии в составе группировки войск «Запад» разрушили опорные пункты и укрытия подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ. Экипажи ТОС-А1 провели удары по указанным целям, с координированием и корректировкой поражаемых объектов от беспилотных летательных аппаратов.

Экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанесли удары по взводным опорным пунктам и укрытиям подразделений ВСУ, — заявил представитель военного ведомства.

Отмечается, что беспилотники передали координаты позиций противника в реальном времени, что позволило экипажам успешно выполнить поставленные задачи. После уничтожения всех целей, экипажи незамедлительно переместились в укрытие, чтобы не попасть под ответный огонь.

Ранее самолеты оперативно-тактической авиации РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по местам временного расположения пяти бригад армии Украины на Купянском направлении. Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 осуществили авиаудары по живой силе и военной технике 14-й и 32-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады возле населенных пунктов Берестовое, Ивановка и Стельмаховка.