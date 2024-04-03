«Солнцепеки» выжгли позиции ВСУ в Херсонской области Минобороны РФ: «Солнцепеки» уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Минобороны РФ

Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, экипажи тяжелой огнеметной системы выжгли укрепления на площади до 40 тысяч квадратных метров.

По итогам выполнения задания разведка доложила об уничтожении десантниками живой силы противника в замаскированных укрепленных опорных пунктах, — говорится в сообщении.

Корректировка и контроль ударов происходили при поддержке расчетов беспилотных летательных аппаратов. Дроны в режиме реального времени информировали об успешно выполненной задаче, отметили в МО.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что 300 бойцов украинского националистического подразделения «Кракен» удалось ликвидировать одним ударом российской авиабомбы ОДАБ-1500, так как снаряд поражает площадь в несколько гектаров. При детонации происходит распыление горючего вещества в виде аэрозоля, обратил внимание он.

До этого сообщалось, что российские разведывательно-ударные системы уничтожили три американских комплекса ПВО Patriot в середине марта. Помимо этого, была выведена из строя боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства, разгромлены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.