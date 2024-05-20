«Солнцепеки» поддержали атаку десанта и выжгли позиции ВСУ в Часовом Яре «РВ» опубликовала кадры применения «Солнцепеков» по позициям ВСУ в Часовом Яре

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры применения ВС РФ тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по позициям противника в Часовом Яре. Отмечается, что операторы системы поддерживали атаку десанта на позиции противника. В Министерстве обороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по ангарам на территории бывшего Рыбколхоза в городе Очаков Николаевской области Украины. По данным Лебедева, там украинские войска прятали установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Минобороны РФ пока не прокомментировало данную информацию.

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ покинули позиции на востоке села Парасковиевка Марьинского района вблизи города Угледар. Отмечается, что при отступлении украинские военные бросили тела погибших товарищей. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Вооруженные силы Украины тем временем нанесли удар беспилотниками по православному храму в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа Херсонской области. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, пострадавших нет.