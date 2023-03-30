«Солнцепеки» нанесли смертоносный удар по позициям ВСУ под Красным Лиманом В Минобороны России сообщили, что «Солнцепеки» уничтожили три опорных пункта ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» во время динамического показа вооружений

На Краснолиманском направлении расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» нанесли удар по трем опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, благодаря этому оружию, используемому российскими силами в ближнем бою, противник понес огневое поражение.

Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение термобарическими снарядами, — сказал Савчук.

Он добавил, что удар по позициям ВСУ был нанесен также из ракетных комплексов «Тор-М1». Савчук отметил, что украинская сторона понесла потери в личном составе и технике. Он уточнил, что были уничтожены беспилотные летательные аппараты.

Ранее огнеметная система «Солнцепек» поразила позиции ВСУ на Авдеевском направлении. ТОС-1А работала совместно с БМ-21 «Град» для поражения огневых точек и мест дислокации противника. Благодаря применению различных типов снарядов удается наиболее плотно накрыть позиции украинской армии.

25 марта бойцы Вооруженных сил Украины назвали огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» самым смертоносным российским оружием. Один из офицеров рассказал, что при залпе этой установки выжить практически невозможно, поскольку она «выжигает все, что можно».