«Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении Российский расчет «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Огнеметная система «Солнцепек»

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, тем самым была оказана поддержка штурмовой группе.

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении, — цитирует агентство представителя ведомства.

В Минобороны уточнили, что российские военнослужащие, заняв огневую позицию, выстрелили по опорному пункту ВСУ термобарическими снарядами. Представитель ведомства уточнил, что в данной ситуации мог справиться только «Солнцепек», поскольку его боеприпасы являются особенно эффективными в условиях лесистой местности.

Фото: МО РФ

Ранее сообщалось, что экипаж «Солнцепека» в зоне действия СВО уничтожил склад с боеприпасами и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оперативность и точность удара обеспечило взаимодействие с комплексом БПЛА.