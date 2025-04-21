Солдаты 150-й дивизии ЮВО отправились домой после службы Срочники 150-й гвардейской дивизии ЮВО были уволены в запас в Ростовской области

Фото: Александр Кряжев/РИА Новоси

Военнослужащие 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа, завершившие службу по призыву, были торжественно отправлены в запас, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО. Мероприятие прошло в Ростовской области с вручением наград и рекомендаций для поступления в вузы.

На плацу воинской части состоялись торжественные проводы военнослужащих. Командир подразделения поблагодарил бойцов за службу и зачитал приказ об увольнении.

Наиболее отличившиеся в ходе службы солдаты и сержанты награждены грамотами и благодарственными письмами. Им также вручили рекомендательные письма для поступления в российские вузы. Завершилось мероприятие торжественным маршем личного состава, после чего демобилизованных военных проводили домой.

Ранее замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что граждане России, проходящие военную службу по призыву, не будут направлены в пункты дислокации подразделений вооруженных сил в Донецкой и Луганской народных республиках. По его словам, то же касается Херсонской и Запорожской областей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу. Согласно указу, его срок устанавливается в период с 1 апреля по 15 июля. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.