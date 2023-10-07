Солдатам ВСУ предложили выпить за здоровье Путина

Фото: МО Украины

Telegram-канал WarGonzo опубликовал ироничное видеопослание солдатам ВСУ от российских служащих на Запорожском направлении. Отмечается, что военные РФ предложили украинцам выпить за здоровье президента РФ Владимира Путина.

Ролик появился в день рождения Путина. По данным канала, русский солдат всегда отличался не только храбростью и смекалкой, но и отличным чувством юмора.

7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год. Его уже поздравили с днем рождения президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Также с праздником Путина поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сам глава государства, как и было объявлено, работал в этот день. Тем не менее у него нашлось немного времени для неформального общения с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Глава государства прокатил своего узбекского коллегу на новом внедорожнике Aurus. За рулем был сам Путин, а узбекский лидер расположился на переднем пассажирском сидении. Российский лидер встретился с Мирзиёевым в своей резиденции в Ново-Огарево.

Выступая на акции по случаю дня рождения Путина в Грозном, Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента РФ, которые должны состояться в 2024 году, на время проведения СВО. Он также подчеркнул, что можно провести голосование только с одним кандидатом — действующим главой государства.