Солдат ВСУ три дня выхаживал пленившего его раненого российского бойца RT: украинец сдался в плен и три дня носил воду раненому российскому бойцу

Украинский военнослужащий три дня выхаживал пленившего его раненого российского бойца, сообщает RT. Как отмечается, он носил ему воду, делал перевязки и жаловался, что военкомы его «забрали с остановки» в Николаеве и кинули на передок.

По данным канала, российский боец с позывным Саид получил тяжелые ранение в боях за Авдеевку — переломы ноги, руки и лишился глаза. Сослуживцы спрятали его от дронов под большим столом, накрыли одеялом. Ночью он услышал шаги, это оказался украинский военный, который решил сдаться.

Я старался побольше с ним говорить, чтобы ему разные дурные мысли в голову не лезли и он не передумал, — приводит слова Саида RT.

Отмечается, что украинец тоже был ранен, но свои его бросили. Быстро вывезти их не получалось — из-за интенсивных обстрелов российские военнослужащие долго не могли к ним подойти. Отмечается, что после того, как их все же спасли, украинец был «в шоке от хорошего отношения бойцов» к нему.