Солдат ВСУ расстрелял машину на блокпосту в Запорожской области «Страна»: военный ВСУ ранил женщину на блокпосту в Запорожской области

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Солдат ВСУ открыл огонь по машине на блокпосту в поселке Новониколаевка, ранив женщину, сообщает украинское издание «Страна». Отмечается, что инцидент произошел на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В Запорожской области военнослужащий на блокпосту расстрелял автомобиль за то, что тот не остановился на его требование, — говорится в сообщении.

За рулем транcпортного средства находился пьяный военный. Он проигнорировал сигнал остановитьcя и наехал на ногу одного из бойцов. Чтобы оcтановить машину, другой солдат выстрелил по автомобилю несколько раз.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники убили трех украинских военных на блокпосту. Инцидент произошел около населенного пункта Снигиревка в Николаевской области. Виновниками были наемники из Польши.