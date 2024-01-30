Солдат ВС РФ рассказал о создании огневых заслонов под Клещеевкой

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск создают огневые заслоны у Клещеевки на Артемовском направлении, рассказал командир бронегруппы с позывным Баркас. По его словам, которые приводит РИА Новости, в это время уничтожаются тыловые позиции ВСУ на расстоянии до шести километров и российская пехота может занимать более выгодные пункты.

Находимся на одном из направлений Артемовска, производим боевую работу в районе населенного пункта Клещеевка (ДНР). Во время нашей работы получается огневой заслон, благодаря которому пехота может занимать более выгодные позиции, осуществлять ротацию и получать тактическое преимущество, — приводит агентство слова бойца.

Ранее стало известно, как бойцы подразделения 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывными Батя и Феникс вдвоем захватили два опорных пункта ВСУ. Они пояснили, что предлагали противникам сдаться, но те отказались. Также пришлось «решить проблему», которую создавал на одном из опорников украинский пулеметчик.

Также в Сети появилось видео удара российским беспилотником «Ланцет» по военной технике ВСУ. На опубликованных кадрах видно, как БПЛА поражает танк противника, помеченный тевтонским крестом.