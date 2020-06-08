Солдат-срочник скончался под Рязанью

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку по факту гибели солдата-срочника в десантной воинской части.
По данным ведомства, смерть наступила из-за грубого нарушения правил техники безопасности при обращении с оружием. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Остальные детали неизвестны,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Белоруссии от огнестрельного ранения скончался военнослужащий. Минобороны страны выразило соболезнования родным и близким бойца.
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