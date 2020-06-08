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Солдат-срочник скончался под Рязанью

19:43, 08 июня 2020

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку по факту гибели солдата-срочника в десантной воинской части. 

По данным ведомства, смерть наступила из-за грубого нарушения правил техники безопасности при обращении с оружием. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Остальные детали неизвестны, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Белоруссии от огнестрельного ранения скончался военнослужащий. Минобороны страны выразило соболезнования родным и близким бойца.

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