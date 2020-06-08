Солдат-срочник скончался под Рязанью

В ближайшие дни власти Санкт-Петербурга должны представить поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. План разрабатывается совместно с Роспотребнадзором.

Работаем над перспективным планом по снятию ограничений. В ближайшие дни озвучим перечень поэтапных шагов по нормализации жизни, — сообщил губернатор Александр Беглов в эфире Радио России — Санкт-Петербург. По его...