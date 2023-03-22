Солдат из ЛНР рассказал о пытках током в плену ВСУ

Фото: РИА Новости

Побывавший в украинском плену мобилизованный солдат из ЛНР рассказал РИА Новости о пытках со стороны украинских военных. По его словам, избиения происходили в подвальных помещениях, где ВСУ вели допросы. Он также сообщил, что ему завязывали глаза и пытали током.

Завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали... Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что [подобное]. Ну, током [ударили], я упал. Током сильно раза два меня так, — рассказал военный.

Сдавшийся в плен солдат ВСУ ранее сообщил, что украинские военные отправляются на фронт без достаточного количества оружия после обучения в Англии. По словам солдата, он и его группа прошли 21-дневное обучение в Великобритании, включающее медицину, инженерные работы, боевые действия в городской и лесной местности.

7 марта Минобороны России рассказало, что в результате переговорного процесса с Украины вернулись 90 российских военнослужащих. Освобожденные военные вернулись в Москву для прохождения лечения.

Ранее Минобороны РФ подтвердило возвращение из украинского плена 101 российского военнослужащего после переговоров с Киевом. В заявлении ведомства говорилось, что в плену им грозила смертная казнь.