Соцработников Петербурга начнут прививать от COVID-19 21 декабря

https://static.news.ru/photo/bf877b70-42d9-11eb-b830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сотрудникам социальной сферы в Санкт-Петербурге начнут ставить прививки от коронавируса 21 декабря, рассказали в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.

В настоящий момент уже 674 человека получили прививку, большая часть из них работают врачами или преподавателями.

На 20 декабря в Петербурге от COVID-19 привито 674 человека, из них 179 человек полностью завершили цикл вакцинации. С 21 декабря начнется вакцинация социальных работников, — говорится на сайте городской администрации.

Кроме того, больше 33 тысяч жителей Северной столицы, заражённые коронавирусом, получили бесплатные лекарства. На закупку препаратов по поручению местного губернатора Александра Беглова было направлено больше 320 млн рублей.

Количество госпитализаций взрослых людей в течение текущей недели увеличилось на 6,6% по сравнению с предыдущей неделей и достигло рекорда в 6139 случаев. К этому могли привести массовые мероприятия в конце ноября.

При этом власти отмечают, что во второй половине недели число госпитализаций снизилось. Они предполагают, что ситуация может стабилизироваться уже на следующей неделе.

Накануне стало известно, что коечный фонд под больных коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге практически исчерпан. Согласно отчёту межведомственного координационного совета по коронавирусу, в больницах города осталось лишь 27 свободных коек.

На первом этапе вакцинации от коронавируса, которая начинается в Санкт-Петербурге, власти города рассчитывают на поступление 100 тысяч доз вакцины, рассказали в местной администрации.

По словам губернатора Александра Беглова, в первую очередь прививку получат силовики, врачи, медицинский персонал, учителя и представители специальностей, задействованных в жизнедеятельности города. Власти установят электронную очередь, по которой желающие смогут записаться на вакцинацию, писал NEWS.ru.