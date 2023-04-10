Соцработница избила устроившего истерику мальчика-сироту на Урале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Урале в поселке Мартюш под Каменском-Уральским соцработница избила мальчика сироту, который ее ослушался. Как рассказал «КП-Екатеринбург» один из очевидцев, юрист Сергей Барсуков, женщина несколько раз ударила ребенка, устроившего истерику, хватала его за ворот и тащила по лестнице на второй этаж.

Этот мальчик живет в детском доме неподалеку от садика. И приходит в группу. 10 апреля мы с супругой отвели ребенка в детский сад. Она открыла дверь и увидела, что воспитанника детдома избивает сотрудница, сопровождавшая его. Мы проанализировали ситуацию, пообщались с родителями. <...> Мальчик не захотел раздеваться, за что получил серию ударов руками, — рассказал юрист.

По его словам, еще одним свидетелем произошедшего стала нянечка. По факту избиения воспитанника детского дома Барсуков обратился в Следственный комитет по Свердловской области и в полицию. В пресс-службе СК комментировать ситуацию отказались.

Ранее стало известно, что в Балашихе психолог в детском саду избивала ребенка с ДЦП. Специалист должна была помогать мальчику адаптироваться в детском коллективе, но она призналась, что избивала ребенка. Выяснилось, что от других детей также поступали жалобы на воспитателей.

В феврале учитель ОБЖ в московской школе избил восьмиклассника, которого до этого попытался выгнать из кабинета. Мужчина силой вытащил мальчика в коридор и начал бить.