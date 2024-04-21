Соцработница обворовала инвалидов на 700 тысяч рублей на Ставрополье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ставропольском крае социальная работница обворовала инвалидов почти на 700 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, сотрудница психоневрологического интерната города Благодарного снимала деньги с карт пациентов и тратила их в личных целях.

О краже крупных сумм заявили сразу 11 инвалидов, которые написали на соцработника доверенности. Женщину попросили оплачивать их проживание и делать необходимые покупки для подопечных. О произошедшем узнало руководство учреждения. Сотрудница свою вину признала и пообещала возместить ущерб, однако через месяц снова обокрала пациентов. Граждане обратились за помощью в Народный фронт, после чего активисты направили запросы в МВД и местную прокуратуру.

Ранее несовершеннолетнюю жительницу Верхней Туры в Свердловской области обвинили в хищении единовременной выплаты за ранение у военнослужащего. Согласно версии следствия, девушка была знакома с потерпевшим, знала реквизиты его банковской карты и имела доступ к мобильному приложению платежной системы. Она без ведома военного перевела его средства на личные счета. В общей сложности россиянка похитила 2,9 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.