Социологи изучили, как изменилась жизнь на границе с Украиной во время СВО НИУ БелГУ: более 80% жителей Белгородской области стали испытывать тревогу

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Вячеслав Гладков на встрече с жителями Белгородской области

Более 80% жителей Белгородской области испытывают тревогу на фоне идущих в соседней Украине боевых действий, выяснили социологи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Эксперты выяснили, что в обществе повысился уровень страха, стали чаще распространяться слухи, передает FONAR.TV.

Старший научный сотрудник лаборатории Кирилл Хрипков рассказал, что каждый 10-й житель региона перестал одеваться в сочетания отдельных цветов, также один из 10 местных жителей удалил из соцсетей неуместные материалы. Каждый пятый стал меньше говорить о политике публично.

Абсолютное большинство экспертов рассматривают изменения в жизни белгородского сообщества под воздействием СВО как радикальные — 70,3%. 29,7% считают их незначительными. Наиболее существенные изменения, как полагают эксперты, происходят в психоэмоциональном состоянии граждан, в образе жизни людей, экономике, мировоззрении жителей и функционировании социальных институтов, — разъяснил Хрипков.

Почти у 40% респондентов есть знакомые, уехавшие из Белгородской области из-за спецоперации. Хрипков отметил состояние неопределенности, в котором находятся граждане. При этом остающиеся в регионе граждане, по их же оценке, сплотились. Наряду с этим увеличилась доля людей, готовых защищать родину, повысилась ориентация на семейно-родственное окружение и друзей.

Опросы провели в августе. Сначала в них участвовали 1,2 тысячи респондентов, потом шесть фокус-групп.

Сегодня, 12 ноября, в Белгородской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над селом Ближним. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.