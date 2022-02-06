Социолог назвал причины трудовой миграции россиян в Китай

Жители Дальнего Востока начали активно ездить на заработки в Китай, так как в последние года зарплаты там постоянно росли и наконец превысили российские, объяснил в беседе с «ФедералПресс» социолог Александр Коньков. Хотя сначала, по его словам, тенденция была обратная.

Появилась тенденция в 2010-е годы на Дальнем Востоке и связана была с тем, что ВВП Китая активно рос после падения рубля, зарплаты в городах сравнялись с российскими, а потом их превзошли, — объяснил эксперт.

При этом, по словам Конькова, ещё до 2014 года наоборот, множество китайцев приезжали в Россию на подработки.

В то же время, россияне востребованы лишь в определённых сферах, главным образом — в сфере услуг и развлечений: танцовщицы, акробаты, хостес. Также популярны преподаватели английского языка. Средняя зарплата у российских трудовых мигрантов составляет $1,5 (114 тысяч рублей).

Чаще всего россияне едут в крупные развивающиеся города: Шэньчжэнь, Шеньян, Шанхай. При этом, как правило, не оформляют трудовую визу, а попадают в страну по туристической, или по бизнес-визе. По словам социолога, сейчас в Китае проживают около ста тысяч русскоговорящих.

В то же время в утверждённом Минтрудом перечне профессий для найма иностранных работников в 2022 году, впервые за несколько последних лет визовая квота на иностранных работников выросла. Рост составил 20% по сравнению с 2021 годом. А основными странами, из которых планируется привлечение иностранных работников в 2022 году в Россию, являются Китай (46 984 чел.), Турция (16 822 чел.) и Вьетнам (13 753 чел.).