Сочинские здравницы примут пострадавших при теракте в «Крокусе» Копайгородский: здравницы Сочи примут пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

Пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» смогут восстановить здоровье в здравницах Сочи, где их готовы принять в самое ближайшее время, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский. По его словам, в день общенационального траура в Сочи, как и по всей стране, приспущены флаги на зданиях, все развлекательные и массовые мероприятия отменены.

В этот сложный для всего нашего государства период все горожане объединяются в общем деле помощи. Здравницы Сочи готовы принять пострадавших и их семьи. Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого, — написал Копайгородский.

Ранее сообщалось, что РЖД организует бесплатные перевозки в Москву и обратно для родственников погибших и пострадавших в «Крокусе». Оформить проезд можно по специально выделенному номеру телефона.

По данным МЧС, на утро 24 марта число погибших в результате теракта в концертном зале в Красногорске достигло 133 человек, среди них трое детей. Еще 152 человека числятся пострадавшими.

Посольство США в Москве приспустило флаг в день траура по погибшим в результате нападения на «Крокус Сити Холл». В американской дипмиссии назвали произошедшее чудовищным терактом и выразили солидарность с российским народом.