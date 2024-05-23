Сочинские санатории бесплатно приняли пострадавших в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два крупных сочинских санатория «Светлана» и «Зеленая роща» начали принимать на реабилитацию граждан, пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили РИА Новости в администрации города. По информации властей, сейчас там на безвозмездной основе отдыхают две семьи, всего восемь человек. Кроме того, детям были предоставлены билеты на посещение парка «Ривьера».

На сегодняшний день в Сочи проживают две семьи, всего восемь человек. Они на безвозмездной основе отдыхают и проходят санаторно-курортное лечение с 15 по 25 мая 2024 года в санаториях «Светлана» и «Зеленая роща». Детям предоставлены билеты на посещение парка «Ривьера», — говорится в сообщении.

Ранее четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» отказались обжаловать постановления о продлении им срока ареста до 22 августа. При этом некоторые другие фигуранты оспорили пролонгацию.

До этого СМИ сообщали, что фигуранты уголовного дела о теракте «Крокус Сити Холле» по-прежнему содержатся в одиночных камерах московского СИЗО «Лефортово». Сперва их хотели перевести в более просторные камеры, но позднее правоохранительные органы отказались от этой идеи.