На сочинских курортах вновь произошел сход пласта снега. На этот раз лавина накрыла склон Альпика, передает Telegram-канал SHOT. Никто из отдыхающих не пострадал.

По данным источника, снег сошел с высоты 1,6 тысячи метров — в районе выката с трассы перед подъемником. Склон закрыли.

Я не знаю, кто-то ее спустил или это самосход, но сейчас все пробираются через нее пешочком либо проезжая. Вот такая достаточно большая лавина сошла. Так что, друзья, будьте аккуратны сегодня, внетрассовое катание может быть опасно,рассказала одна из очевидцев.

Ранее снежная лавина сошла в Сочи на склоне горнолыжного комплекса «Лаура». Спасателям удалось найти всех шестерых туристов, которые в момент схода снега находились на трассе, обошлось без пострадавших.

Обильные осадки также нарушили работу канатной дороги на курорте Красная Поляна. Представитель курорта рассказал, что снег не прекращается второй день, в результате на одной из приводных станций из-за проскальзывания на конвейере столкнулись несколько гондол.

Также на популярном горнолыжном курорте Сочи Красная Поляна образовалась давка из-за закрытия спусков. Внутри помещения образовались плотные толпы туристов в спортивном обмундировании. Причиной закрытия спусков канал называет неблагоприятные погодные условия, в том числе удар молнии, который угодил в станцию лыжного комплекса «Лаура».