Сочинские курорты вновь накрыло лавиной В Сочи повторно сошла лавина

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На сочинских курортах вновь произошел сход пласта снега. На этот раз лавина накрыла склон Альпика, передает Telegram-канал SHOT. Никто из отдыхающих не пострадал.

По данным источника, снег сошел с высоты 1,6 тысячи метров — в районе выката с трассы перед подъемником. Склон закрыли.

Я не знаю, кто-то ее спустил или это самосход, но сейчас все пробираются через нее пешочком либо проезжая. Вот такая достаточно большая лавина сошла. Так что, друзья, будьте аккуратны сегодня, внетрассовое катание может быть опасно, — рассказала одна из очевидцев.

Ранее снежная лавина сошла в Сочи на склоне горнолыжного комплекса «Лаура». Спасателям удалось найти всех шестерых туристов, которые в момент схода снега находились на трассе, обошлось без пострадавших.

Обильные осадки также нарушили работу канатной дороги на курорте Красная Поляна. Представитель курорта рассказал, что снег не прекращается второй день, в результате на одной из приводных станций из-за проскальзывания на конвейере столкнулись несколько гондол.

Также на популярном горнолыжном курорте Сочи Красная Поляна образовалась давка из-за закрытия спусков. Внутри помещения образовались плотные толпы туристов в спортивном обмундировании. Причиной закрытия спусков канал называет неблагоприятные погодные условия, в том числе удар молнии, который угодил в станцию лыжного комплекса «Лаура».