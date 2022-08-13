Сочинец нашел способ накормить животных, которые боятся подойти к людям Мужчина стал подкармливать животных с помощью радиоуправляемой машинки

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Житель Сочи нашел способ накормить животных, которые боятся подойти к людям, сообщает Telegram-канал «ФедералПресс». Мужчина придумал доставлять еду на радиоуправляемой машинке. Каждый раз весь процесс снимает мини-камера, расположенная на игрушечном автомобиле.

Ранее в поселке Диксон Красноярского края ветеринары смогли спасти белую медведицу, у которой во рту застряла банка сгущенки. Животному дали кличку Монеточка. Ее выпустили в естественную среду обитания, дав с собой запас рыбы, поскольку она была истощена и не могла охотиться самостоятельно.

За историей спасения Монеточки наблюдали тысячи россиян. Зверь сам вышел к людям, чтобы получить у них помощь, — избавиться самостоятельно от банки сгущенки у медведя не получалось. На место сразу же вылетел главный ветеринар Московского зоопарка, однако его команда была вынуждена потерять несколько часов в Норильске из-за неблагоприятных погодных условий.