Сочинцы разошлись во мнениях о притоке туристов в нерабочие дни

Некоторые жители Сочи против массового приезда туристов в нерабочие дни из-за опасности распространения коронавируса. При этом те, кто могут заработать на гостях, наоборот, рады, рассказала телеканалу «360» местная жительница, фотограф Рая Зуева.

Тут как бы два лагеря. Половина людей возмущается, местных это бесит, а вторая половина очень радуется, потому что это наш заработок. Это город курортный, люди зарабатывают на туристах, — сообщила она.

Зуева добавила, что и без приезжающих заболеваемость COVID-19 приводит к смертям, потому что в Сочи очень слабая система здравоохранения.

Однозначно против приезда туристов выступил советский спортсмен, пловец Владимир Немшилов.

Если закрыть нужно город, раз такое положение, то нужно его закрывать. Какой отдых может быть. <...> Моё мнение — это пир во время чумы, — заявил он.

В свою очередь киноблогер Елена Первеева отреагировала на интерес туристов к Сочи нейтрально. Она бы и сама поехала сюда, если бы жила в холодном городе.

Чем Сочи отличается в этой ситуации от Москвы? В Сочи обязали абсолютно всех сделать прививку, эти правила диктует каждое развлекательное заведение. <...> Так что непривитым туристам тут доступно только холодное море, — отметила Первеева.

Ранее Сочи вошёл в рейтинг NEWS.ru самых привлекательных городов для жизни. Его преимущества: мягкий субтропический климат, хорошая экология, развитая инфраструктура, живописная природа, насыщенная культурно-развлекательная жизнь.