Сочи затопило: кадры последствий мощнейшего ливня

Фото: opershtab23/t.me

Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста

В Сочи вышла из берегов река Мацеста и затопила первые этажи некоторых зданий, жилые дворы и автомобили.

В городе повреждена сеть газопровода, о пострадавших информации нет. На месте работают аварийные службы. Из-за ливней и разлива реки несколько маршрутов городского транспорта пришлось изменить. Специалисты устраняют последствия и расчищают дороги.

Пляжи закрыты, купание запрещено, а штормовое предупреждение сохраняется ещё на сутки. Очевидцы показывают видеозаписи из затопленных дворов.

Кадры последствий — в галерее NEWS.ru.