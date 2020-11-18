Сочи и Владивосток могут сделать пунктами пропуска по электронным визам

https://static.news.ru/photo/29e0f76a-2996-11eb-b1da-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/aer.aero

Сочи и Владивосток могут включить в список пограничных пунктов, через которые иностранные граждане смогут пересекать рубежи РФ по электронной визе, следует из протокола совещания комиссии кабмина РФ по развитию туризма. Соответствующие предложения поручено представить российским ведомствам — МВД, ФСБ, МИД, Минтрансу и Ростуризму.

Представить согласованные предложения о дополнении перечня пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые иностранные граждане осуществляют въезд и выезд на основании единой электронной визы (в том числе города Владивосток и Сочи), — цитирует ТАСС протокол, подписанный вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

С начала 2021 года иностранцы смогут въехать в Россию по электронной визе без региональных ограничений по месту пребывания. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень из 29 пунктов пропуска, через которые в страну можно будет попасть таким образом.

В списке 29 пограничных пунктов. Среди них оказались международные аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Самары. Среди морских погранпунктов значатся порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино (Приморский край). В перечень попали шесть автомобильных пунктов в Калининградской области и по одному в Ленинградской и Псковской областях. Ивангород в Ленинградской области числится как автомобильный и пешеходный пункт пропуска одновременно.

Ранее правительство опубликовало перечень стран, граждане которых смогут воспользоваться электронной визой. Как писал NEWS.ru, в список вошли 52 государства. Во время пилотного этапа среди этих стран был Катар, но с февраля 2020 года между РФ и Катаром действует безвизовый режим.