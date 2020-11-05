Собянин заявил, что локдаун в Москве «пока не предполагают»

https://static.news.ru/photo/07133ff4-1f73-11eb-95c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы «пока не предполагают» вводить в Москве полный локдаун из-за распространения коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

За рубежом мы видим гораздо более жёсткие меры, вплоть до полных локдаунов, мы пока не предполагаем этого делать, — сказал он.

По его словам, система здравоохранения города в настоящий момент справляется с проблемами и вызовами, появившимися из-за COVID-19. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее, как писал NEWS.ru, экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что российская экономика не способна выдержать второй карантин, который был в начале пандемии коронавируса в стране.