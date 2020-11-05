Собянин заявил, что локдаун в Москве «пока не предполагают»

Власти Москвы «пока не предполагают» вводить в Москве полный локдаун из-за распространения коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
За рубежом мы видим гораздо более жёсткие меры, вплоть до полных локдаунов, мы пока не предполагаем этого делать, — сказал он.
По его словам, система здравоохранения города в настоящий момент справляется с проблемами и вызовами, появившимися из-за COVID-19. Такое заявление политик
Ранее, как писал NEWS.ru, экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что российская экономика не способна выдержать второй карантин, который был в начале пандемии коронавируса в стране.