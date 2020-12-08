Собянин выделил дополнительные деньги на закупку препаратов от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ee1d0ee0-395c-11eb-874c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для того чтобы закупить препараты для лечения коронавируса, столичный мэр Сергей Собянин дополнительно выделил 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Москвы.

На закупку лекарственных препаратов для лечения Covid-19 из городского бюджета будет дополнительно направлено 1,6 миллиарда рублей. Постановление по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Препараты эти будут направлены в коронавирусные стационары. Их также получат бесплатно пациенты с COVID, которые лечатся на дому.

За прошедшие 24 часа в РФ подтвердились 26 097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 2 515 009 человек. Ко вторнику показатели прироста снизились до отметки в 1%. Из больниц по выздоровлении за сутки были выписаны 24 938 человек. В общей сложности с болезнью на сегодняшний день справились 1 981 526 россиян. Доля выздоровевших после заражения выросла до 78,8% от общего количества пациентов с COVID-19.

Жертвами коронавируса в течение прошедших суток стали 562 россиянина. Всего жертвами инфекции за период пандемии стали 44 159 граждан. Уровень условной летальности поднялся до отметки в 1,76%.

Как сообщал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что сейчас в России зарегистрированы более 90 тестов на коронавирус, разработанных отечественными учёными. Среди них есть и тест-системы для оценки клеточного иммунитета.