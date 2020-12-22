В Москве не планируют вводить новые ограничительные меры из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/5e31df94-445c-11eb-9e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве в последнюю неделю заболеваемость выросла на 5%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник заявил, что при этом 30% больничных коек для пациентов с коронавирусом свободны. Кроме того, в Москве привились от коронавируса уже 25 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Мы развернули достаточно широкую сеть по вакцинации [от коронавируса]. С понедельника в систему по вакцинации дополнительно внесены такие отрасли, как промышленность, энергетика, транспорт. В настоящее время на вакцинацию записались 40 тысяч [человек], 25 тыс. уже привились, — цитирует его агентство.

Собянин также добавил, что власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса, но и послаблений тоже не будет.

Никакие послабления в этой ситуации невозможны, — подчеркнул мэр.

Накануне новогодних праздников московские власти усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Будут проводиться проверки соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в торговых центрах, магазинах, на рынках и ярмарках. Кроме того, дополнительные проверочные мероприятия запланированы на катках, в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях.

Сергей Собянин своим указом запретил работу развлекательных заведений в ночное время на период с 13 ноября по 15 января. Он также отметил, что в связи с эпидситуацией массовых новогодних гуляний не будет, и порекомендовал жителям столицы провести праздники в кругу семьи. В столице руководителям предприятий предписано перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников. Подобные ограничения были введены ещё в ряде регионов. По данным соцопросов, 75% россиян поддерживают их. Они считают, что данные меры помогут снизить число заражений коронавирусом, писал NEWS.ru.