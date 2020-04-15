Собянин утвердил третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса в Москве

https://static.news.ru/photo/51dd8646-7f25-11ea-be8a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса в Москве вступает в силу. Об этом заявил глава столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что пакет был утверждён в соответствии с поручением президента Владимира Путина принять региональные меры в связи с ситуацией в экономике из-за пандемии коронавируса. Меры касаются предпринимателей малого и среднего бизнеса.

По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмёт на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых, — цитирует ТАСС Собянина.

Кроме того, владельцы коммерческой недвижимости получат помощь от Москвы, если снизят ставки аренды для бизнеса более, чем на 50%, а предприниматели заключившие договора выкупа городской недвижимости получат отсрочку платежей до конца года.

Ещё около 300 организаций Москвы получат отсрочку по уплате авансовых платежей по налогу на имущество земельному налогу за первый квартал текущего года. Среди них — кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин в ходе совещания в правительстве заявил о необходимости смягчить удар для бизнеса в условиях ограничений из-за распространения коронавируса. Он предложил предоставить представителям малого и среднего бизнеса полугодовую отсрочку по налогам и уплате страховых взносов.