Собянин убеждён, что Москва справится с пандемией коронавируса

https://static.news.ru/photo/494cdb2a-45ff-11eb-aca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва победит пандемию коронавируса. «Будет и на нашей улице праздник», — заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Не надо впадать в уныние, Москва справлялась и не с такими сложностями, справимся и с этой, будет и на нашей улице праздник, настоящий праздник, — заявил мэр столицы в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что столица станет ещё сильнее после невзгод, которые она пережила за время пандемии. Москва справляется с COVID-19 не хуже других мегаполисов мира. На улицы города обязательно вернутся фестивали, которые так любят москвичи.

Кроме того, Собянин отметил слаженную командную работу, без которой столичные власти не смогли бы противостоять пандемии.

Как писал NEWS.ru, каждые 24 часа в столичные больницы госпитализируют около двух тысяч человек с коронавирусной инфекцией, заявил Собянин. Он подчеркнул, что побито два негативных рекорда: по числу вновь выявленных заболевших — более восьми тысяч — и по числу госпитализаций в сутки.

В настоящий момент на вакцинацию от коронавирусной инфекции в столице записались более 50 тысяч москвичей. Всего для этого действует 70 пунктов. Собянин отметил, что запись проходит «в спокойном режиме».