Собянин: у московских медиков есть все препараты для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a309ac70-ada6-11ea-9db1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Собянин/vk.com

Столичные врачи обеспечены самыми современными лекарствами для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Развернув мощную госпитальную сеть, Москва оказывает помощь без исключения всем, кто попал в такую ситуацию. Реанимационных коек в достаточный степени, аппаратов ИВЛ в достаточной степени, полностью обеспечены медики самыми современными препаратами в этой области. Но болезнь эта очень опасная, самое плохое, что она еще и провоцирует ряд хронических заболеваний, которыми люди болеют годы, — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Собянина, самым главным является не допустить тяжёлого состояния у заразившихся COVID-19. Он подчеркнул, что большинство попавших в клиники в тяжёлом состоянии занимались самолечением или обращались к знакомым врачам или в какие-то непроверенные частные клиники. Для столичных врачей такие пациенты являются самой тяжёлой группой.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин назвал самый тяжёлый период в борьбе с COVID-19.