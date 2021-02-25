Собянин сообщил о скором снятии ряда ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/b3c3ec52-7776-11eb-9d11-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ряд ограничений, введённых в Москве из-за распространения коронавируса, могут снять в течение одного-двух месяцев, заявил мэр города Сергей Собянин.

Такое решение примут власти столицы, если сохранится тенденция к снижению числа госпитализаций заражённых COVID-19 пациентов.

Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд [на снижение числа госпитализаций] будет, мы снимем эти ограничения, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что число госпитализаций заметно снизилось. Так, раньше количество доставленных в больницы за сутки составляло 1700, а сейчас — около 500–600. Однако количество заболевших остаётся «приличным», добавил политик.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что значительная часть ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, может быть снята в Москве к лету. Он заметил, что при сохранении текущей ситуации с распространением COVID-19 достаточно скоро сможет вернуться на прежние позиции гостиничный бизнес. Ефимов подчеркнул, что уже снято большинство ограничений по культурно-массовым мероприятиям — растёт как количество посетителей, так и выручка предприятий.

Как писал NEWS.ru, столичные врачи за прошедшие сутки выявили 1406 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в городе с начала пандемии достигло 973 578. Жертвами COVID-19 стали 47 пациентов. Всего в столице зафиксирован 14 921 летальный исход.