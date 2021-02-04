Собянин сообщил, что «Спутник V» идеально подходит для пожилых людей

https://static.news.ru/photo/b32ac1c6-66ff-11eb-99d9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Спутник V» — вполне подходящая вакцина для пожилого поколения, пожилые прививку переносят легче, чем молодёжь. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Старшее поколение сейчас считается более уязвимым пред COVID-19 прежде всего потому, что организм пожилых людей меньше способен противостоять обострению хронических заболеваний, которое провоцирует коронавирусная инфекция.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по клинико-аналитической работе Наталья Пшеничная заявила, что смертность от COVID-19 среди пожилых людей в десятки раз выше, нежели от гриппа.

Между тем, как сообщила доктор медицинских наук, заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Жанна Понежева, риск инфицирования с риском тяжёлого течения болезни в равной степени существует для всех возрастных групп, писал NEWS.ru.